Армяне обвиняют Симоньян в "грязной работе"

Директор российской телекомпании "Раша тудей" Маргарита Симоньян в ток-шоу Владимира Соловьева говорила об американских технологиях революций, назвав в их числе апрельскую революцию в Армении. Более того, она обвинила Армению и США в намерении экспортировать революцию в Россию, отметив, что в Ереване сейчас проводится такая работа, возмущенно пишет армянское издание lragir.am.

По мнению издания, в российскую пропаганду активно вовлечены армяне или люди с армянскими фамилиями, какие-то люди из Лазаревского клуба, которые делают все, что нужно, особенно на армянском направлении. Так убедительнее.

Могут ли Маргарита Симоньян и подобные ей поднять, например, вопрос о пересмотре русско-турецкого договора 1921 года, а также вопрос политической субъектности российских армян? - вопрошает армянский сайт.

Вопрос не риторический, поэтому ответим: конечно, не могут. Российская площадка - это не место для решения "армянского вопроса". На подобных ток-шоу наблюдается засилье экспертов с армянскими фамилиями только потому, что они готовы с пеной у рта строить из себя российских патриотов и поливать грязью оппонентов Москвы. То есть делать ту самую "грязную работу", о которой беспокоится армянское издание. В орбиту этой пропагандистской детальности могут не попадать интересы армянства. Интересы России вовсе не должны в обязательном порядке соответствовать интересам Армении. Другое дело, что армянская сторона любит половить рыбку в мутной воде и пользуется выпадающими возможностями собрать крошки с барского стола. Как, например, в период российско-турецкого обострения, когда те же люди с армянскими фамилиями устраивали антитурецкие шабаши в российском эфире.

Сейчас ситуация изменилась, и услуги армян против Турции Москве не нужны. Зато ей нужны услуги пропагандистов против Запада, оказывающего на Россию беспрецедентное и, что уж там, по большей части несправедливое давление. Маргарита Симоньян в этом плане находится на передовой, и, нравится это прозападным кругам Армении или нет, обязана выполнять свою работу и учитывать, что "бархатная революция" не вызывает симпатий у Москвы. А вот насколько грамотно она ее выполняет - это уже другой вопрос. Известно, что своими ляпами она уже не раз оказывала России медвежью услугу, подставляя Москву под скандалы и дополнительную критику с Запада.

Короче говоря, кто платит, тот и заказывает музыку. Ничего личного - только бизнес.

Зульфугар Ибрагимов