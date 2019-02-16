В Армении приняли еще один бездарный документ - ПОДРОБНОСТИ

Парламент Армении на заседании в четверг большинством голосов принял программу правительства на 2019-2023 гг.

За программу проголосовали 82 депутата от правящей фракции "Мой шаг", а против документа высказались 37 депутатов от оппозиционных фракций "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".

Как пишут армянские СМИ, никогда еще программа правительства не обсуждалась так долго - три дня. А все потому, что на обсуждения записались более 50 депутатов, в основном от фракции "Мой шаг". Большинству из них было нечего сказать, но, видимо, Николу Пашиняну было необходимо создать видимость бурных дебатов и получить возможность, отвечая на вопросы депутатов, высказываться по поводу и без. Как констатируют армянские аналитики - в ходе дебатов обсуждалось все что угодно, кроме самой программы правительства. В общей болтовне о ней будто забыли, или же никто не считал нужным обсуждать этот бессмысленный и беззубый документ.

Выступление премьер-министра Никола Пашиняна было волнующим и душераздирающим, написал с иронией на своей странице в Facebook депутат фракции "Светлая Армения" Арман Бабаджанян.

"Жаль мальчика...

Извините, жаль программу правительства.

Выступление премьер-министра Никола Пашиняна было волнующим и душераздирающим. Оно было только волнующим.

В ответ на аргументированную критику премьер эмоциональным, митинговым текстом обошел мнения и обеспокоенность, которые были озвучены по конкретным пунктам, конкретным направлениям программы правительства. Дискурс, который должен был завершиться выступлением премьер-министра, в котором должна была констатироваться обратная связь с прозвучавшими в последние три дня точками зрения, превратился в монолог. Создалось впечатление, будто после этого выступления Никол Пашинян спешил закрыть какую-то улицу", - цитирует Aysor.am.

Высказался по поводу случившегося в парламенте и руководитель фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, взявший на себя роль оппозиции.

"Никол Пашинян, видимо, хочет, чтобы мы постоянно аплодировали его выступлениям, - заявил Марукян журналистам после голосования. - Знаете, ведь это не детский сад, мы никому не позволим вести себя подобным образом".

Марукян отметил, что премьер-министр должен помнить о том, что он больше не оппозиционный деятель, а заседание парламента - не митинг.

Впрочем, недостойное поведение премьер-министра в парламенте это ничто по сравнению с самой принятой программой правительства. А она настолько пуста и неконкретна, что по ней не было высказано конкретных мыслей. Только эмоции и лирические отступления. Вот, например, спикер Арарат Мирзоян считает, что страна сможет развиваться, если властям удастся пробудить веру, сознательность и участие граждан страны (?). "Только тогда будет обеспечена победа граждан Армении. В этом - единственный и серьезнейший вызов. Удастся это, значит, будут и повышения пенсий и зарплат, не удастся - программа останется не реализованной", - сказал он, добавив, что причины бедности кроются в головах бедняков.

Премьер Пашинян тоже придерживается этого философского подхода. "Бедность, - заявил он, - в наших головах. И я это говорю как человек, кто исходил всю эту дорогу вдоль и поперек. И я говорю, что да, бедность в наших головах. И я это говорю как человек, кто в своей голове переборол это. Я понял, что такое быть гражданином".

"Кто хочет сделать шаг, пусть сделает его. Кто хочет пройти этот путь, пускай пройдет его со мной, потому что мы не свернем с пути к счастливой и свободной Армении. Мы следуем за флагом Армении, нашей историей и за будущим. Мы дойдем и дойдем с победой и победившими", - говорит Пашинян, и парламентские дамы растроганно утирают слезы.

Слова, одни только слова, совершенно неуместные, когда речь идет о конкретной программе, по которой страна будет развиваться в течение пяти лет.

Таким образом, Никол Пашинян, двадцать лет обвинявший во всех бедах армянского народа власти, сегодня хочет уйти от ответственности, свалив вину за тяжелое социальное положение граждан на них самих. Это очередное нелогичное изобретение новой власти должно бы насторожить армянское общество. Если тезис Пашинян - истина, то для чего тогда нужно было свергать Сержа Саргсяна? Ведь, следуя этой логике, Сержик тоже не был виноват в том, что половина населения живет в бедности, что нет работы, стоит промышленность и умирает сельское хозяйство. На самом деле во всем были виноваты сами граждане, которые все время думали о бедности, а мысли, как известно, материальны.

Эта глупая мыслительная конструкция премьер-министра призвана оградить власти от претензий граждан, которые так и не дождались улучшения ситуации в стране. Не обещает никакого прогресса и новая программа правительства. Да и не может обещать. Хотя бы благодаря неверной внешней политике, особенно в карабахском вопросе. В пашиняновской программе четко обозначено, что правительство будет добиваться включения сепаратистов Карабаха в переговорный процесс. Это значит, что в ближайшие пять переговоры развиваться не будут. А для Армении это означает еще пять лет кошмара жизни в тупике.

Зульфугар Ибрагимов