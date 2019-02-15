Убивший женщину в Гюмри российский солдат отказался от теста на наркотики

Российский военнослужащий А. Разгильдяев, обвиняемый в убийстве жительницы второго по величине города Гюмри Джульетты Гукасян, после ареста отказался сдавать тест на наркотики. Об этом говорится в заявлении ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, адвокаты которого защищают интересы правопреемника пострадавшей, передает Day.Az со ссылкой на Epress.am.

Глава правозащитной организации Артур Сакунц заявил в беседе с Epress.am, что по закону взять пробу можно только с согласия данного лица. В 2019-ом закон будет изменен, в результате чего появятся некоторые ограничения.

25 января адвокаты организации обратились с ходатайством в орган, осуществляющий производство, по вопросу проведения определенных следственных и процессуальных действий, в том числе назначения экспертизы с целью установления факта употребления обвиняемым наркотических средств. 4 февраля 2019 года орган частично удовлетворил ходатайство правозащитников.

И.о. замначальника областного управления Следственного комитета Армении В. Самвелян решил удовлетворить ходатайство частично, так как некоторые отмеченные в нем действия, по утверждению Самвеляна, уже были совершены или совершаются.

В связи с употреблением Разгильдявым наркотических средств Самвелян заявил, что обвиняемый отказался от предоставления пробы, следовательно, данную экспертизу провести невозможно.

Орган, осуществляющий производство, а затем и прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян отклонили ходатайство пострадавшей стороны о переводе обвиняемого с территории дислоцированной в Гюмри российской военбазы в местное уголовно-исполнительное учреждение. Пострадавшая сторона обратилась в Ширакский суд общей юрисдикции, чтобы обжаловать данное решение.

2 декабря российский военнослужащий подверг жестокому избиению 57-летнюю уборщицу улиц Джульетту Гукасян в районе Слободка в городе Гюмри, которая скончалась по пути в больницу. К делу прикреплены кадры с камеры у особняка депутата, бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна. По сообщению источников ресурса, на кадрах видно, как женщина спокойно идет по улице, когда к ней подходит молодой человек. Видно также, как он наносит сильные удары, в частности, по лицу Гукасян.