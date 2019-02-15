Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав некоторых Госкомиссий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О создании Государственной комиссии по предотвращению болезни птичьего гриппа в Азербайджане и координации совместной деятельности всех структур в этой области" от 16 февраля 2006 года, в распоряжение "О создании комиссии в целях урегулирования вопросов, связанных с жилыми домами и другими строениями, возведенными в охранных зонах магистральных трубопроводов, высоковольтных электрических сетей, объектов транспортной инфраструктуры и вод, на земельных участках, находящихся в пользовании хозяйственных субъектов для разработки нефтяных и газовых месторождений" от 27 июня 2012 года, "Об организации Комиссии в связи с созданием современного нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Азербайджане" от второго апреля 2013 года, "О создании рабочей группы в связи с усовершенствованием системы ливневой канализации в городе Баку" от 11 ноября 2016 года, "О создании государственной комиссии в связи с улучшением ситуации по эксплуатации водохранилищ" от 14 ноября 2016 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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