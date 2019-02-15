Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Товузском районе

15 февраля 2019 17:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Говлар-Эюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства автомобильной дороги Говлар-Эюблу-Алакол-Ибрагимгаджилы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала, соединяющей 16 населенных пунктов с населением 50 тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 3,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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