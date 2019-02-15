Президент Ильхам Алиев выделил 30 млн манатов на мелиоративные работы на зимних пастбищах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по мелиоративным работам на зимних пастбищах, расположенных в Сабирабадском и Сальянском районах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения мелиоративных мероприятий на зимних пастбищах в Сабирабадском и Сальянском районах, из суммы, указанной в подпункте 1.8.27 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделено 30 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.