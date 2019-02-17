"Историческая призма": 1905 год. Шушинская резня - хроника армянской провокации

Август 1905 г. ознаменовал новую веху в истории армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг., положив начало еще более кровопролитным столкновениям, охватившим все новые и новые города и уезды Южного Кавказа.

Во второй половине августа 1905 г. в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии вспыхнула армяно-азербайджанская резня. То, что она началась именно здесь, было не случайным. Древний азербайджанский город Шуша, бывшая столица Карабахского ханства, в результате проводимого российскими властями переселения превратился в регион массового проживания армян. В начале ХХ в. Шуша превратилась в один из главных центров армянского национал-экстремизма. Как отмечалось в официальных донесениях, именно в Шуше "пропаганда армянских революционеров свила себе настолько прочное гнездо, что борьба с преступной деятельностью их приобретает значение все более и более серьезной задачи правительства".

Предвестником резни в Шуше стали отдельные эпизоды столкновений между двумя нациями. 8 августа в Шуше армяне убили фонарщика-мусульманина. Азербайджанцы несколько дней требовали от армян выдачи убийц, но тщетно, те заявляли, что фонарщика убили сами мусульмане, чтобы вызвать резню. Напряженность нарастала и обострилась после вести о перестрелке между спустившимися с кочевий крестьянами азербайджанского селения Джинни с армянами селения Дашанлы. В перестрелке было убито и ранено несколько человек с обеих сторон.

Как видно, межнациональная вражда в Шуше уже достигла такого предела, когда достаточно было одного повода, чтобы она вылилась в масштабные кровавые столкновения, начавшиеся 16 августа. Судя по официальным документам, повод к началу противостояния точно не был выяснен. По версии армянской стороны, столкновения начались из-за ранения их соплеменника жителями селения Зарисли. Существовало предположение, что армянина ранил казак за отказ выдать оружие. Раненый армянин, окровавленный, отыскивая то пристава, то врача, несколько раз прошелся по самым людным улицам города. Народ вызвали по звону церковного колокола на улицы, вышедшие туда армяне рассыпались по домам, а затем вновь собрались на площади армянского базара, уже вооруженные ружьями. Здесь начали произноситься возбуждающие речи о том, что мусульмане убивают армян, за городом зарезаны четыре человека и т. п. Наэлектризованные такими выступлениями, армяне убили двоих азербайджанцев, затем начались погромы и поджоги торговых лавок азербайджанцев в армянской части города.

Стрельба велась с обеих сторон: армяне, засевшие на высотах, обстреливали шоссе, ведущее к Шуше. Азербайджанцы отвечали стрельбой и начали поджигать дома армян в своей части. В первый день резни точное число жертв не было установлено.

По всем признакам, подготовка к резне велась заранее, армяне решили использовать факт ранения своего соплеменника, как оправдание нападения на азербайджанцев, причем детали этого ранения так и остались невыясненными и не известно точно, было ли это делом рук азербайджанцев или ему нанес увечья кто-то другой.

Продолжая бесчинства в городе, армяне залили керосином и подожгли улицу, составлявшую границу между азербайджанской и армянской частями Шуши, чтобы не допустить мусульман в армянскую часть. Среди архивных материалов сохранилось свидетельство, как действовали армяне во время поджогов домов: "под прикрытием стариков мальчишки подбегали к татарским домам, подкладывали под деревянные части ворот и забора тряпки, обливали их керосином и поджигали. У мальчиков было специальное снаряжение: сумки с тряпками и бутылки с керосином".

Тем временем азербайджанская сторона тоже стала предпринимать меры для защиты от армянского террора. Серьезным успехом было овладение 17 августа церковью, превращенной армянами в стратегическую базу, откуда велся обстрел. В ходе боев отрядам азербайджанской самообороны удалось оттеснить армян, занимавших на возвышенной части города более выгодные позиции. Это угрожало уничтожением целого армянского квартала. На защиту шушинских армян пришли войска и казаки, залпами орудий оттеснившие мусульман, "неустрашимо взбиравшихся по крутым подступам, ведущим в армянскую часть", как указывалось в официальном донесении.

Столь энергичное и оперативное вмешательство в дело войск, не характерное на всем протяжении шушинской резни, объяснялось, прежде всего, интересами самих властей. Дело в том, что Шуша расположена на склоне высокой, скалистой и труднодоступной горы. На верхней части ее склона расселились армяне, а на нижней - азербайджанцы. Все правительственные учреждения, почта, телеграф располагались в армянской части. Поэтому, когда азербайджанские силы были близки к взятию под контроль армянских кварталов, власти, опасаясь разрушений и пожаров в этой части Шуши, обеспечили ее оборону. Тем более, что из-за пожаров были повреждены телеграфные провода.

Кровопролитие, начавшееся 16 августа, было прекращено 20 августа в результате достижения перемирия и совместного шествия по городу во главе с местными властями, представителями армянского и мусульманского духовенства. По словам очевидца, когда участники шествия вышли из мечети, выстрелом с армянских позиций был убит азербайджанец. Невзирая на такое вероломство, мусульмане, давшие слово покончить с враждой, не ответили. Впоследствии оказалось, что армяне после примирения убили еще 17 персидско-подданных мусульман, работавших в строящемся помещении реального училища.

Несмотря на достижение перемирия, армяно-азербайджанские столкновения в Шуше продолжались всю вторую половину 1905 г. Избегая частых нападений на азербайджанские села, армяне прибегли к тактике блокады азербайджанского населения Шуши. Дашнакские отряды заняли дорогу между Агдамом и Шушой у Аскерана. Это была одна из длительных блокад Шуши, начавшаяся в августе 1905 г. и длившаяся до 1906 г. Полное прекращение сообщения с городом угрожало населению голодом и полным уничтожением. Закрытие армянами тракта от Аскеранской крепости и всех проселочных путей от Агдама до Шуши, привело к тому, что не только жители города, но и мусульмане Шушинского, Джебраильского и Зангезурского уездов были лишены возможности получать продовольствие и предметы первой необходимости.

Командующий отправленных в Шушу войск генерал-майор В. С. Такайшвили в телеграмме помощнику наместника по гражданской части Н. А. Султан-Крым-Гирею сообщал, что мусульманское население продолжает пребывать в сильном волнении, ибо, несмотря на объявленное перемирие, армяне продолжают занимать Аскеранское ущелье и окрестные высоты, стреляя в проезжающих мусульман. Обстрелу был подвергнут даже конвой шейхульислама. По словам генерала, он встречал по дороге партии азербайджанцев, возвращавшихся из Аскеранского ущелья с убитыми и ранеными.

В дни шушинской резни армяне, как это уже было во время столкновений в Баку, Эриване, Нахчыване, Тифлисе, вновь пытались выдать себя за невинных жертв. В письме шушинских армян на имя наместника Кавказа графа И.И. Воронцова-Дашкова они обвиняли азербайджанцев в усиленном вооружении накануне резни, выставляя себя в качестве обороняющейся стороны. Вновь разыгрывая пресловутую карту "мусульманского фанатизма", умалчивая о том, кто из враждующих сторон понес наибольшие потери, армяне убеждали наместника, что целью азербайджанцев в организации резни в Шуше было "нанести удар экономическому благосостоянию армян, ослабить христианский элемент, а невежественная, вечно возбудимая масса фанатиков готова была во всякую минуту ринуться на мирного соседа - ее манила перспектива грабежей".

По поводу подобных объяснений армян помощник наместника по полицейской части генерал Е.Н. Ширинкин писал заведующему Департамента полиции Н. П. Гарину: "Обращает внимание желание армян после неудачного столкновения выставить себя несчастными жертвами, пользуясь тенденциозными корреспонденциями и ложными донесениями по телеграфу".

Данные о жертвах шушинской резни и материальные убытки точно не были определены. В отчете елизаветпольского губернатора сообщалось о 250 убитых и раненых, без указания их национальной принадлежности и уничтожении около 200 домов. По другим данным, азербайджанцы потеряли до 300, армяне - около 100 убитыми. В докладе же прокурора Елизаветпольского окружного суда А.А. Скульского об итогах резни отмечалось, что потерпевшей стороной в Шуше являлись азербайджанцы. А.А. Скульский подчеркивал, что армяне были лучше подготовлены и организованы: у них имелись отряды с начальниками, трубачами и даже сестрами милосердия.

Шушинская резня положила начало новому этапу армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. Она была примечательна в нескольких аспектах. Во-первых, армяне учли все обстоятельства своих предыдущих неудач в Баку, Нахчыване и Эриване и подготовились к погромам в Шуше более основательно. Во-вторых, впервые именно в Шуше армяне стали осуществлять нападения и убийства азербайджанского населения с целью сокращения его численности и дальнейшего вытеснения с насиженных мест. Только этим можно объяснить беспрерывные атаки на азербайджанскую часть города, закрытие жизненно важных дорог и блокаду азербайджанских населенных пунктов.

Фархад Джаббаров,

доктор философии по истории