Курсы по смене власти в России - попытка особо ушлых армянских деятелей заработать - МНЕНИЕ

Курсы по смене власти в России, которые проводят активисты, принявшие участие в смене власти в Армении, следует расценивать как возмутительное проявление недружелюбия Еревана по отношению к Москве.

Такое мнение высказал Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов, комментируя четырехдневные курсы на тему "Как делать революцию в России?, которые прошли в Ереване и были профинансированы на американские деньги, передает Day.Az.

К слову, данный факт нашел также подтверждение в недавнем репортаже, показанном 12 февраля в программе "Время" на Первом канале российского телевидения.

Как стало известно, курсы были организованы Пражским гражданским центром, который финансируется Конгрессом США в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

По мнению российского эксперта, эти курсы в Армении никак не могут повлиять на политический расклад в России.

"Нельзя сравнивать маленькую Армению с Российской Федерацией, в которой сама система власти намного сложнее в силу размеров страны. Для смены власти в Армении надо было перекрыть всего пару улиц в центре столицы. В России этот сценарий просто невозможен. Тем не менее, отмечу и другое. Получается, что, с одной стороны, новый премьер Никол Пашинян говорит о важности отношений с Москвой, постоянно заверяет в своей дружбе российского президента Владимира Путина, и, в то же время сторонники Пашиняна собирают в Ереване представителей российских маргинальных кругов и учат их сеять в своей стране хаос", - заявил глава Центра стратегического анализа РИИР.

По оценкам Иванова, победившие сторонники Пашиняна сегодня находятся в некой эйфории.

"Им кажется, что они уже сделали счастливой свою страну и теперь необходимо приступать к оказанию помощи другим народам. Мол, стоит провести несколько семинаров для небольших групп из России, как опыт армянского "майдана" мгновенно распространится на огромное пространство. Я не исключаю также фактора корысти этих активистов, которые начали курсы", - продолжил Иванов.

По мнению известного аналитика, семинары для российских оппозиционеров оплачивают американские структуры, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в России.

"Желающих вести такие семинары и получать гранты - много. И вот, армянские политологи решили, что пришло их время заработать на тяге США к переворотам в других странах. Дескать, у нас же получилось на практике, кроме нас никто так хорошо не подготовит российских оппозиционеров как мы, давайте скорее нам ваши гранты. В Вашингтоне им поверили, и теперь в Армении есть люди, которые получили возможность дополнительно заработать. Но важно понимать, что стабильность любой власти держится, прежде всего, на умении чувствовать запросы общества. Никакие семинары, иностранное финансирование не способны разжечь огонь народного недовольства", - заявил Иванов.

Он отметил, что к проведению в Армении семинаров для российских активистов относится в большей степени именно как к попытке некоторых особо ушлых армянских деятелей заработать.