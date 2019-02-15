Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу
15 февраля 2019 18:12 168
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литвы Дале Грибаускайте, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.
Убежден, что отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и Литвой, наше плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.
Рад в этот знаменательный день передать Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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