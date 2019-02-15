Президент Ильхам Алиев поздравил литовского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Литвы Дале Грибаускайте, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, передает Day.Az.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны.

Убежден, что отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и Литвой, наше плодотворное сотрудничество в двустороннем и многостороннем порядке и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.

Рад в этот знаменательный день передать Вам самые добрые пожелания, желаю дружественному литовскому народу постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.