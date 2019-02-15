Эльмар Мамедъяров может встретиться с Мнацаканяном в Мюнхене

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров может встретиться "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и обсудить возможность саммита лидеров двух стран. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мамедъярова.

"Я думаю, эта тема будет обсуждаться в рамках встречи с моим коллегой из Армении и плюс, конечно, визита сопредседателей Минской группы", - сказал Мамедъяров​​​.

Отвечая на вопрос, может ли встреча с Мнацаканяном пройти в Мюнхене, азербайджанский министр сказал: "На ногах, наверное, обязательно увидимся".

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.