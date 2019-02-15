После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики началось возрождение этого вида спорта в Азербайджане

После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) начался период возрождения этого вида спорта в стране, сказала Trend в пятницу генеральный секретарь Федерации Нурлана Мамедзаде, передает Day.Az.

"В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики, и с этого момента началось возрождение всех видов гимнастики в независимом Азербайджане. У нас есть уникальное сооружение - Национальная арена гимнастики. После того, как в 2014 году открылась арена, мы вошли в новый этап развития видов гимнастики. Сейчас у нас развиваются все шесть соревновательных видов, которые признаны Международной федерацией гимнастики. Благодаря верным решениям, политике руководства, Федерация гимнастики Азербайджана четыре года подряд входила в десятку лучших среди тех, чья деятельность отмечается со стороны Международной федерации гимнастики (FIG)", - сказала Нурлана Мамедзаде.

Говоря о подготовке к Кубку мира по прыжкам на батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который пройдет 16-17 февраля в Баку, Мамедзаде отметила, что местный организационный комитет начинает готовиться к подобным международным соревнованиям минимум за четыре-пять месяцев до начала их проведения.

"К Кубку мира по прыжкам на батуте и тамблингу все готово, делегации прибыли. Отмечу, что делегации из восьми стран у нас были на сборах до начала соревнований. Тот факт, что многие делегации приезжают к нам до соревнований, свидетельствует о том, что они довольны созданными здесь условиями, и им все нравится. Сегодня утром состоялось координационное совещание. Туда приглашаются два представителя от каждой делегации - обычно это глава делегации и тренер. Прошла презентация, где мы предоставили более обширную информацию о тренировках и всех предшествующих соревнованию мероприятиях", - добавила генсек AGF.

Нурлана Мамедзаде подчеркнула, что если сравнивать количество стран, участвовавших в Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2017 году, то в этом году их число намного больше.

"На Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу в 2017 году участвовали представители 15 стран, а в этом году ожидается участие представителей 30 стран. Также отмечу, что в 2018 году в Баку прошел Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Такое количество стран-участников Кубка мира в этом году связано с тем, что он является лицензионным в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио. Помимо этого, это связано и с тем, что все знают, на каком высоком уровне в Азербайджане проводятся соревнования, что в нашей Национальной арене гимнастики есть все условия, а у местного организационного комитета - большой опыт в проведении международных соревнований. Мы знаем, какие условия требуются для спортсменов, приезжающих к нам, и стараемся все предусмотреть, и поэтому с каждым годом число участников соревнований становится все больше и больше", - сказала она.

Как отметила Мамедзаде, сейчас проходят подиумные тренировки гимнастов по индивидуальной и синхронной программе прыжков на батуте и по прыжкам на акробатической дорожке.

"В связи с тем, что соревнования являются лицензионными в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020, все спортсмены чувствуют большую ответственность, и мы как организаторы тоже", - подчеркнула она.

Генеральный секретарь AGF также рассказала, что обычно на Кубки из Международной федерации гимнастики приезжает один технический делегат, но в связи с тем, что соревнования являются лицензионными, на этот раз приехали один технический делегат и высшая судейская бригада, которая состоит из пяти человек.

По словам Мамедзаде, Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу обещает быть зрелищным и интересным.

"Среди участников Кубка - олимпийские звезды, и зрителям будет очень интересно посмотреть на их выступления. Некоторые из них уже приезжали в Баку, но столько звезд на одном соревновании у нас не было. Это усиливает конкуренцию среди участников и повышает интерес к соревнованиям. Как всегда, у нас будут проведены флешмобы, ожидается проведение конкурсов среди зрительской аудитории", - добавила она.

Отметим, что первый в этом году Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу пройдет 16-17 февраля в Баку. В Кубке примут участие свыше 160 гимнастов из 30 стран.

На этом Кубке будут соревноваться такие олимпийские звезды, как Владислав Гончаров, Розанна Макленан, Джейсон Бурнет, Донг Донг, Лей Гао, Дмитрий Ушаков и Бриони Пейдж.

Азербайджан на этом Кубке в индивидуальной программе прыжков представит Вероника Земляная, в индивидуальной и синхронной программах прыжков среди мужчин - Руслан Агамиров, Илья Гришунин, Олег Пиунов, а на акробатической дорожке - Михаил Малкин.

Отметим, что в 2019 и 2020 годах пройдет шесть кубков мира по прыжкам на батуте, квалифицирующие на Олимпийские игры в Токио, а в Баку пройдут два из этих кубков. В квалификацию попадут лучшие четыре результата из этих шести.

В прошлом году в Баку проходил Чемпионат Европы по прыжкам на батуте с участием 26 стран, а в 2016 и 2017 годах были организованы Кубки мира.