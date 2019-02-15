Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии Психоневрологического учреждения социального обслуживания - ФОТО

15 февраля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии после капитальной реконструкции здания психоневрологического учреждения социальных услуг номер 1 в поселке Бузовна столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, психоневрологическое учреждение социальных услуг номер 1 Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения было создано в 1974 году. С 2018 года Фондом Гейдара Алиева в этом учреждении проводились работы по капитальной реконструкции.

Ознакомившись с созданными здесь условиями, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева была проинформирована о том, что после работы по реконструкции для здоровья и удобства проживающих здесь больных созданы условия, соответствующие современным стандартам. В учреждении на 217 коек созданы актовый зал, кинотеатр, библиотека, архив, столовые для питания жильцов, а также централизованная кухня, уголки для досуга и отдыха, изолятор и медицинские кабинеты, заведение оснащено мебелью и оборудованием. Учреждение функционирует для принятия лиц с инвалидностью, обеспечения их подходящими условиями жизни, осуществления услуг по абилитации и реабилитации. Сюда поступают лица, нуждающиеся в социальных услугах и не достигшие этапа симптоматического психоза.

В нашей стране принимаются важные меры по усилению медицинской и социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в особой заботе. Государство вовлекает лиц этой категории к многочисленным социальным программам, в том числе к программам реабилитации, бесплатного отдыха и технико-восстановительного обеспечения. Созданные в этом учреждении условия еще раз доказывают, что Фонд Гейдара Алиева также вносит особый вклад в мероприятия, реализуемые в этом направлении на государственном уровне. Реализация подобных проектов также демонстрирует, что мероприятия, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева, отличающимся благородными инициативами и проектами, в деле решения социальных вопросов лиц, нуждающихся в особой заботе, организации работы по их лечению и реабилитации на высоком уровне, приняли устойчивый характер.

Во дворе учреждения проведена работа по благоустройству, территория озеленена, высажены различные виды деревьев, созданы уголки отдыха.