Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии центра заботы о бездомных собаках в Баку - ФОТО

15 февраля 2019 20:53

В пятницу состоялось открытие центра заботы о бездомных собаках Toplan, созданного в бакинском поселке Балаханы в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку по совершенствованию работы с бездомными собаками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

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