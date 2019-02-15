Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии центра заботы о бездомных собаках в Баку - ФОТО

В пятницу состоялось открытие центра заботы о бездомных собаках Toplan, созданного в бакинском поселке Балаханы в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку по совершенствованию работы с бездомными собаками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в открытии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.