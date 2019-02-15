Азербайджан провел переговоры с ЕС - ФОТО

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в пятницу встретился с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Также на встрече принял участие министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и ЕС.

Затем стороны коснулись переговоров, проводимых по новому соглашению, которое станет правовой основой стратегического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. В этом контексте, была отмечена важность завершения переговоров по указанному соглашению.

Мамедъяров рассказал еврокомиссару о текущем состоянии переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул, что решение кофликта создаст соответствующие условия для развития региона.

Также обсуждались вопросы взаимовыгодного и стратегического сотрудничества в сфере энергитики между ЕС и Азербайджаном. Министр энергетики Азербайджана обменялся мнениями с Йоханнесом Ханом по перспективам двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.