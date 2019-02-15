Трое депутатов Милли Меджлиса получили дополнительные полномочия

Вносятся изменения в состав комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Данный вопрос вынесен на повестку пленарного заседания парламента страны, которое пройдет 19 февраля, сообщает в понедельник Trend, передает Day.Az.

Так, предлагается избрать депутатов Рашада Махмудова, Эльшана Мусаева и Джавида Османова членами парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Предлагается исключить депутатов Адиля Алиева и Рауфа Алиева из членства в комитете.