Трое депутатов Милли Меджлиса получили дополнительные полномочия

15 февраля 2019 22:29

Вносятся изменения в состав комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Данный вопрос вынесен на повестку пленарного заседания парламента страны, которое пройдет 19 февраля, сообщает в понедельник Trend, передает Day.Az.

Так, предлагается избрать депутатов Рашада Махмудова, Эльшана Мусаева и Джавида Османова членами парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Предлагается исключить депутатов Адиля Алиева и Рауфа Алиева из членства в комитете.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az