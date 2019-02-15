Трое депутатов Милли Меджлиса получили дополнительные полномочия
15 февраля 2019 22:29 277
Вносятся изменения в состав комитета по вопросам молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.
Данный вопрос вынесен на повестку пленарного заседания парламента страны, которое пройдет 19 февраля, сообщает в понедельник Trend, передает Day.Az.
Так, предлагается избрать депутатов Рашада Махмудова, Эльшана Мусаева и Джавида Османова членами парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.
Предлагается исключить депутатов Адиля Алиева и Рауфа Алиева из членства в комитете.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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