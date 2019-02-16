ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в субботу министерство обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Айгеовит Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Джафарли и Бала Джафарли Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Абдинли Агдамского района, Карвенд, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского Агдамского районов.