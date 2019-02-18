От российской общественности скрывают правду о карабахском конфликте - ПОДРОБНОСТИ

Когда некоторые российские эксперты и СМИ начинают рассуждать о карабахском конфликте, создается двойственное впечатление. То ли они действительно не понимают сути, то ли намеренно стараются ее завуалировать. При этом попытки за мнимой нейтральностью скрыть свое явное желание поддержать и оправдать Армению бросаются в глаза.

Неприятно об этом говорить, но так было всегда. Все тридцать лет развязанного армянами карабахского конфликта сначала советские, а потом и российские медиа (к сожалению, в большинстве) активно поддерживали армянскую сторону. За исключением тех моментов, когда Москве нужно было Ереван за что-то наказать или на что-то ему намекнуть. Но и тогда никто не обвинял Армению в агрессии и этнических чистках на своей территории и на оккупированных землях Азербайджана. В таких случаях стороны конфликта просто уравнивались, оккупант и его жертва смешивались в одном коктейле.

Как, например, сделала "Независимая газета" в опубликованном на днях большом аналитическом материале заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Российский военный эксперт, помимо всего прочего, взялся защитить право карабахской автономии на самоопределение. Пожалуй, это самый любопытный момент анализа, почти на сто процентов совпадающий с аргументацией оккупировавшей азербайджанские земли Армении.

Самоопределение? Серьезно?

Давайте посмотрим, что автор статьи хочет донести до читателя. По мнению военного эксперта, распад СССР полностью нарушил принцип нерушимости границ, реализуя при этом право наций на самоопределение. Храмчихин считает неправильным, что одним самоопределиться позволили, а другим нет. То есть Азербайджан, по его понятиям, был не прав, требуя самоопределения для себя и не давая этого права НКАО. По его мнению, "в контексте распада СССР несколько более правыми все-таки надо признать армян - они по крайней мере были более последовательными, следуя исключительно праву на самоопределение. Азербайджан же, безусловно признавая это право для самого себя, полностью отказал в нем Карабаху".

Во-первых, независимость бывшим республикам СССР получали не по национальному признаку, а по административно-территориальному, и были признаны миром в тех границах, в которых существовали 70 лет в одном союзе. Если говорить о национальном самоопределении, то армяне самоопределились в независимой Армении, с них вполне достаточно.

А во-вторых, удивляет такое рвение некоторых российских экспертов в поддержке сепаратизма в других странах постсоветского пространства и их однозначное неприятие его, когда речь идет о самой России. Не хотелось бы лишний раз напоминать, но в начале 90-х, когда Россия столкнулась с сепаратизмом на своей территории, она решила эти вопросы однозначно в пользу своей территориальной целостности. Почему бы Александру Храмчихину не обвинить Москву в нежелании отпустить Чечню, например? Или, может, он готов оправдать сепаратистов в Татарстане, Карелии, на Дальнем Востоке и других субъектах Российской Федерации? Ведь, согласитесь, если армяне, заселенные в свое время на территорию исторического азербайджанского Карабахского ханства, по мнению некоторых, имеют право на самоопределение, то таким правом тем более обладают автохтонные народы, проживающие на огромных просторах РФ, некогда завоеванных и присоединенных к России. Логично?

Принцип территориальной целостности - это единственное, что спасает сегодняшний мир от полного хаоса. Если международно признанные границы перестанут быть неприкосновенными, это приведет к катастрофе. Достаточно напомнить, что армянский сепаратизм дал толчок сепаратизму на всем постсоветском пространстве, и к чему это привело, можно видеть на примере многих бывших республик. Даже в Европе, где придумывались все эти права на самоопределение, не дают этому постулату хода, заботясь о своем собственном благополучии и целостности. Держится за нерушимость своих границ и Россия. С этой точки зрения желание каких-то экспертов поставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана - это ничто иное, как подставить российско-азербайджанские отношения.

Это то, что нужно знать о "праве народа Карабаха на самоопределение".

В статье Александра Храмчихина есть еще один момент, который тоже не столь однозначен, каким его хочет представить военный эксперт. Анализ военных действий в статье оставляет следующее впечатление: малочисленные и безоружные армяне разгромили в неравном бою многочисленного и вооруженного до зубов врага.

А как дело было на самом деле?

На этот вопрос мы попросили ответить участника карабахской войны, военного эксперта, бывшего командира корпуса, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника в запасе Шаира Рамалданова:

"Александр Храмчихин изложил вопрос так, как сам считает нужным. Но как участник боев, могу заверить, что не все так гладко, как изложено в статье.

Всем хорошо известно, что самоопределение не было основной целью армянской стороны. Главной целью было отторжение Карабаха и присоединение его к Армении. Армения еще за несколько лет до развала Союза готовилась, диаспора перечисляла деньги в определенные фонды, эти средства впоследствии стали экономической поддержкой националистам. Кроме того, активную поддержку армянам оказали первые лица СССР, Михаил и Раиса Горбачевы. Это тоже хорошо известные и широко освещавшиеся факты. То есть армянская сторона всесторонне готовилась к конфликту, для Азербайджана же он стал полной неожиданностью.

Карабахская проблема - это исключительно вопрос оккупации азербайджанских территорий Арменией. К сожалению, свою роль тут сыграла и Россия, ее подразделения, оставшиеся в Армении после распада Союза. В оккупации азербайджанских территорий участвовали представители Вооруженных сил этой страны. Участвовали де-факто.

Схема была такой. Военнослужащие срочной службы, закончив службу, должны были возвращаться домой в Россию и вставать на учет. На этот процесс давалось время - от 10 дней до двух недель. Армяне это знали и очень грамотно пользовались создававшимися при молчаливом согласии командования возможностями. Армянские эмиссары приходили в части, беседовали с дембелями и нанимали их. В те годы экономическая и социальная ситуация в России была очень тяжелой, и желающих за определенное вознаграждение поработать на армян среди демобилизующихся российских граждан было достаточно. Армяне получали в российской военчасти информацию о завершающих срок службы военнослужащих - артиллеристах, разведчиках, танкистах, связистах и так далее, выходили с ними на контакт и за определенное вознаграждение вовлекали в боевые действия. Российские специалисты привлекались на незначительный период для участия в конкретной операции - 3 дня или неделя. Затем они получали свой гонорар и билеты на самолет, а их место занимали следующие наемники. При этом командиры военчастей ничем не рисковали, так как эти лица были уже демобилизованы, а к месту прописки в военкоматы должны были прибыть только через две недели. За то, чем они занимались в этот период, командование ответственности не несло.

На армянской стороне было много таких наемных российских военнослужащих. Для них в эфире постоянно звучала русская речь. Разведданные об азербайджанских подразделениях и вооружениях также поступали армянам от российской стороны. Кроме того, нам было известно, что российская база предоставляла своих инструкторов и полигоны для подготовки армянских подразделений.

Армяне очень грамотно воспользовались и политическим хаосом внутри Азербайджана и ситуацией в те годы вокруг него. Достаточно сказать, что после того, как Азербайджан отказался вступать в СНГ, 6 километров, которые оставались нам до закрытия Лачинского коридора, в течение одного дня превратились в 20-ть.

Я уже не говорю о тысячах наемников, профессиональных террористов из других стран, воевавших на армянской стороне.

Все это исторические факты, доказывающие, что Армения вовсе не была одна против Азербайджана. Пребывающему в состоянии гражданской войны, обескровленному Азербайджану противостояла большая сила.

Знаете, я стараюсь всегда говорить не о потерянных 20 процентах территорий, а о 80 процентах, которые мы смогли сохранить. Аппетиты у армянской стороны были безграничными, и только возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева помогло остановить врага. Да, мы потеряли 20 процентов, но армяне потеряли еще больше. Это они и сами понимают. Они знают, что совершили большую ошибку, и сегодня живут в страхе перед новой войной.

Армения больше потеряла от оккупации, чем мы. Это видно по ее сегодняшнему плачевному состоянию, ее изолированности от развития региона. Если в ближайшее время оккупированные земли не будут освобождены мирным путем, то Азербайджан готов сделать это путем войны. У страны-оккупанта почти не остается времени, но все еще есть шанс одуматься".

К сожалению, ситуация вокруг карабахского конфликта с подачи армянской стороны опять начала обостряться с начала этого года. Были другие ожидания, но они не оправдались. Новые власти этой страны неплохо начали, но теперь каждое их заявление - это провокация, что вполне объяснимо. Не сумев поднять страну с колен, ее "революционное" руководство, как и прежние режимы, делает попытку спрятать свои неудачи за карабахским конфликтом. Обострение ситуации на фронте как воздух необходимо сегодня Николу Пашиняну, которого очень скоро призовут к ответу за все данные им прошлой весной несбыточные обещания. Поэтому он идет на риск, заводя в полный тупик переговорный процесс в расчете, что все равно никто не позволит Баку воевать.

Только вот расчет неправильный.

Зульфугар Ибрагимов