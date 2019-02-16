Генсек ОБСЕ о роли России в урегулировании конфликтов на Южном Кавказе
Россия играет важную роль в форматах, которые были учреждены для работы по мирному урегулированию нескольких конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Молдлве и на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az, об этом генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил в интервью ТАСС.
По его словам, это касается в частности конфликтов на востоке Украины, в Молдове и на Южном Кавказе.
"Если мы хотим иметь хоть какую-то надежду на улучшение существующей атмосферы недоверия, если мы хотим решать сложные проблемы современной безопасности, то нам нужны все игроки за одним столом. Как я уже сказал, ОБСЕ является уникальным форумом для диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она единственная, где все страны региона ОБСЕ сидят за одним столом и имеют равный статус. Крайне важно поддерживать диалог между всеми на равных. Таким образом, без России ОБСЕ уже не будет ОБСЕ", - заявил Томас Гремингер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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