Генсек ОБСЕ о роли России в урегулировании конфликтов на Южном Кавказе

Россия играет важную роль в форматах, которые были учреждены для работы по мирному урегулированию нескольких конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Молдлве и на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил в интервью ТАСС.

По его словам, это касается в частности конфликтов на востоке Украины, в Молдове и на Южном Кавказе.

"Если мы хотим иметь хоть какую-то надежду на улучшение существующей атмосферы недоверия, если мы хотим решать сложные проблемы современной безопасности, то нам нужны все игроки за одним столом. Как я уже сказал, ОБСЕ является уникальным форумом для диалога между Востоком и Западом, Севером и Югом. Она единственная, где все страны региона ОБСЕ сидят за одним столом и имеют равный статус. Крайне важно поддерживать диалог между всеми на равных. Таким образом, без России ОБСЕ уже не будет ОБСЕ", - заявил Томас Гремингер.