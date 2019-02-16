Пашинян учит россиян свержению власти - ВИДЕО

Накануне армянские СМИ раскритиковали руководителя российской телекомпании "Russia Today" Маргариту Симоньян за предательство интересов Армении и "грязную работу" на Москву.

Дело в том, что Симоньян в ток-шоу Владимира Соловьева говорила об американских технологиях "бархатных революций", упомянув при этом апрельский переворот в Армении, а также обвинила Ереван и США в намерении экспортировать революцию в Россию, отметив, что в Ереване сейчас проводится такая работа.

Критикуя Симоньян, армянские СМИ высказали свое возмущение по поводу того, что в российскую пропаганду активно вовлечены армяне или люди с армянскими фамилиями. И так далее.

Сегодня стало ясно, вокруг чего поднялся такой шум. Оказывается, недавно в Ереване в строгой секретности прошел семинар, посвященный организации государственных переворотов, и сотрудники Симоньян обнародовали этот факт.

Как пишет армянское издание shame.am, российский "Первый канал" подготовил репортаж о семинаре в Ереване, в ходе которого ключевые фигуры революции Никола Пашиняна обучали молодых людей из России тому, как устраивать перевороты.

Сообщается, что мероприятие пытались хранить в тайне, однако информация просочилась в СМИ благодаря скрытой съемке телеканала Russia Today. Российские журналисты выяснили, что деньги на подобные мероприятия в Армении выделяют США.

"На форум привезли уличных активистов из Питера, пригласили "звезд" армянского переворота, - говорится в репортаже "Первого канала". - Четыре полных дня их обучали механике протеста и тактике вербовки. Участников попросили не публиковать в соцсетях детали занятий, "если не хотите, чтобы сюда ворвались люди с русским телекамерами". Однако именно российские журналисты, которым удалось попасть на семинар, все и сняли. Самое печальное из увиденного, что это обычная российская молодежь, никакая не протестная, а банально наивная.

Семинары проводит Пражский гражданский центр. Финансируются они Конгрессом США по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций". И организаций, подобных Пражскому гражданскому центру, множество".

От себя заметим, что Армения при Пашиняне, похоже, нашла таки свое место на международной арене и оказалась кому-то наконец нужна и полезна. И ей теперь есть, чем поделиться с миром. Правда, опыт этот негативный и разрушительный, как, впрочем, все, что рождается в коридорах армянского агитпропа.

Как бы там ни было, а Пашинян, как говорится, попал. Как он будет теперь выворачиваться и как объяснит Москве, почему в Ереване на американские деньги учат российскую молодежь свержению власти в России?

Зульфугар Ибрагимов

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