Фархад Ибрагимов: Попытки некоторых сил рассорить чеченцев и азербайджанцев обречены на провал

Инцидент, произошедший на бытовой почве между азербайджанцами и чеченцами в московском кафе "Неолит", является однозначной провокацией, направленной против проживающих в России азербайджанцев.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend эксперт Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), российский политолог Фархад Ибрагимов, комментируя данный инцидент.

По мнению российского политолога, подобная провокация выгодна тем, кто заинтересован в ухудшении жизни азербайджанцев в России.

"Разумеется, что подобные инциденты, носящие бытовой характер, не могут навредить дружественным и братским связям между азербайджанским и чеченским народами. Эти отношения носят давний исторический и образцовый характер, чеченцы и азербайджанцы проживают в России компактно на протяжении веков. Россия делает все, чтобы не было межнациональной розни, особенно между малыми народами, однако появляются некто, кто готов рассорить эти самые народы. Тем не менее, бытовые случаи не могут стать причиной массовой ссоры между чеченцами и азербайджанцами, у двух народов много общего", - заявил Ибрагимов.

Политолог расценил личные дружеские отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, как показатель доверия и надежности между двумя народами.

По его словам, попытки определенных сил, заинтересованных в ухудшении отношений между нашими народами обречены на провал.