Хикмет Бабаоглу: Инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве не может преподноситься как межнациональный конфликт

Инцидент между азербайджанцами и чеченцами, произошедший 15 февраля в Москве, не может преподноситься как межнациональный конфликт. Об этом, как передает Day.Az, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что между азербайджанским и чеченским народами исторически сложились дружественные и братские отношения, которые прошли через многие испытания. "Эти отношения непоколебимы, их не разрушить никому. На протяжении истории азербайджанский и чеченский народы в трудные минуты всегда поддерживали, оказывали друг другу посильную помощь. Во время конфликта на Северном Кавказе в Азербайджан вынуждены были приехать тысячи чеченцев. В свою очередь азербайджанцы тоже постоянно развивали традиционные отношения дружбы с многочисленными народами, проживающими на Северном Кавказе", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что в рамках сотрудничества с российскими регионами Президент Азербайджана уделяет большое внимание углублению отношений с северо-кавказскими народами: "У Азербайджана особые отношения со всеми главами соседних субъектов, включая президента Чечни Рамзана Кадырова".

Депутат подчеркнул, что инцидент на бытовой почве нельзя преподносить как национальный конфликт: "Но могут быть третьи силы, которые заинтересованы придать окрас национального конфликта бытовому инциденту. Это и есть неприятная сторона вопроса".