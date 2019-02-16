Депутат Госдумы: Для чего инвестировать в Армению?

Скоро год, как армянскому народу был обещан инвестиционный ливень. Но по сей день нет даже мороси.

Обещать не значит жениться, заявил в беседе с журналистами в Ереване 15 февраля председатель комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от КПРФ Леонид Калашников, отвечая на вопрос, готовы ли российские бизнесмены и дальше инвестировать в Армению.

По словам Калашникова, один из депутатов армянского парламента в ходе встречи с ним признался, что в вопросе инвестиций у Армении есть сложности. "Почему сложно? Да потому что, во-первых, одно дело обещать, и совсем другое - принять законы, поскольку, действительно, инвесторам тоже тяжело по нескольким причинам. С одной стороны - экономика, надо принять меры, чтобы эта экономика была стабильна, чтобы зарплата у людей была и покупательская способность у населения была высокой, и чтобы этот регион, в экономическом плане, был привлекателен. Другой же вопрос - геополитика и политика в целом, что также имеет значение для инвестора", - цитирует news.am.

При этом Калашников отметил, что не менее важным является и экономический интерес самих инвесторов, поскольку те, как правило, преследуют чисто экономические интересы.

"Значит, должны быть такие преимущества, которые его сюда привлекут. Что он здесь получит? Какие у него тут будут экономические преимущества? Почему он должен инвестировать в Армению, а не в Грузию? Рынок же здесь, вроде, маленький", - сказал российский политик, добавив, что данная сфера достаточно глубоко проработана.

При этом Калашников успокоил армян, выразив мнение, что российские бизнесмены армянского происхождения готовы инвестировать в Армению.

Российский депутат дал ответы сразу на множество вопросов. Ничего вроде бы конкретно не сказав, он объяснил армянской стороне, что вкладывать в нее могут согласиться только предприниматели армянского происхождения и то в том случае, если найдут в армянском рынке что-то привлекательное. Пока же это привлекательное не найдено, зато налицо множество проблем, отсутствие гарантий и экономической выгоды. И, конечно же, свою роль, и не последнюю, играет политика и геополитика. Пока не разрешен карабахский конфликт и не устранен факт оккупации, Армения не станет привлекательной для иностранных инвестиций. Даже для денег своих соплеменников.

Султан Керим