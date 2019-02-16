Российский эксперт: Инцидент на бытовой почве не может навредить азербайджано-чеченской дружбе

Инцидент, произошедший на бытовой почве между азербайджанцами и чеченцами в Москве, не может разорвать давние дружественные отношения между азербайджанским и чеченским народами. Об этом, как передает Day.Az, заявила Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По словам эксперта, между азербайджанской и чеченской диаспорами России, существуют братские отношения, которые складывались годами.

"Представители диаспор взаимно посещают траурные и праздничные мероприятия друг друга, сотрудничают в бизнесе, науке и просветительской деятельности. С другой стороны произошедший конфликт - свидетельство пробелов в воспитании современной молодежи. Широкое использование социальных сетей допускает игнорирование самоконтроля и необходимости отвечать за собственные слова. Умение жить в социуме, которых теперь два - реальный и виртуальный - требует особых навыков и умений", - сказала Ниязова.

По словам эксперта, в таких условиях определенные силы пытаются воспользоваться любой ситуацией, с тем, чтобы политизировать даже бытовой инцидент.

"Учитывая многолетние, тесные отношения между азербайджанцами и чеченцами, очевидно, что такого рода инцидент не может навредить двусторонним связям. Оба народа питают друг к другу уважение, у них есть взаимопонимание и общие традиции. В свою очередь Россия создает благоприятную среду для проживания всех малых народов в едином пространстве", - сказала Ниязова.

Эксперт отметила, что инцидент на бытовой почве не может навредить многолетней и прочной азербайджано-чеченской дружбе.