Джанбулат Умаров: Мы не допустим разжигания конфликта между азербайджанским и чеченским народами

По поводу заинтересованности в разжигании конфликта между азербайджанцами и чеченцами может быть несколько версий, и я думаю, что каждая из них имеет место быть.

Об этом, как передает Day.Az, сказал в субботу Trend министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя инцидент, произошедший в московском кафе "Неолит".

По словам министра, данный инцидент является попыткой рассорить между собой два влиятельных землячества, которые проживают в России, и на этой почве разжечь столкновения на межнациональной почве.

"Этого мы не допустим. Это, во-первых. Во-вторых, хочу конкретно сказать в адрес азербайджанского и чеченского народов, что мы никогда не допустим, чтобы из-за разборок криминальных структур, примитивных действий хулиганов, рушилось то гранитное братство, которое буквально по кирпичику выстраивалось нашими благородными предками. Мы являемся наследниками этой великой цивилизации, и великой культуры, братских, дружеских взаимоотношений между нашими народами, которые живут в едином, комфортном и теплом доме, который называется Кавказ", - заявил Умаров.

Далее министр адресовал послание всему азербайджанскому народу.

"Хочу сказать в адрес азербайджанского народа - Мир тебе Азербайджан. Никогда не допустим никаких столкновений, все виновные в этом инциденте будут наказаны, Иншаллах. Каждый, кто попытается оскорбить азербайджанский народ, или оскорбить от имени азербайджанцев чеченский народ будут наказаны. Об этом мы с нашими братьями азербайджанцами издавна договорились, и будем пресекать все противоправные действия", - заявил Умаров.

Министр отметил, что преступность и хулиганство никогда не станут на пути развития и добрососедства двух братских народов Азербайджана и Чечни.