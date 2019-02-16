Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета

В рамках 55-й Мюнхенской конференции безопасности министры иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана - Эльмар Мамедъяров и Чингиз Айдарбеков обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Коснувшись вопросов сотрудничества в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), министры отметили важность дальнейшего развития связей в торгово-экономической и туристической сферах между странами-участницами.

Стороны также отметили отношения сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних связей по всем направлениям, обменялись мнениями по региональным вопросам и темам, представляющим взаимный интерес.