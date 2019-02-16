Руководитель азербайджано-российской межпарламентской рабочей группы прокомментировал инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве

"Инцидент между азербайджанцами и чеченцами в Москве, безусловно, носит провокационный характер. Исторически между чеченцами и азербайджанцами имелись дружеские и братские отношения. В целом у мусульманских народов Кавказа, в том числе чеченцев и азербайджанцев имеются многовековые историко-культурные традиции. Наши народы были рядом друг с другом в трудный день, в пережитых войнах были опорой и поддержкой друг другу. И чеченцы, и азербайджанцы в свое время подвергались депортации, но такие испытания истории не сломили решимость наших народов. Пролегающие между нами горы Кавказа - география, которая не разъединяла, а наоборот, объединяла нас. В современный период эти традиции продолжаются".

Об этом Report заявил руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Милли Меджлиса и Госдумы России, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, комментируя инцидент, произошедший недавно между азербайджанцами и чеченцами в России.

Он отметил, что личные дружеские отношения между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым сблизили народы еще больше: "Не случайно, что азербайджанцы сейчас инвестируют в Чечню, активно участвуют в общественно-политической жизни. В том числе самой родной страной, выбираемой народами Северного Кавказа, а также чеченцами для проживания, работы и туризма, является Азербайджан. Имеются сотни связывающие наши народы историко-экономические, культурные события, положительные примеры. В своей время фильм о народном артисте ССР чеченского происхождения Махмуде Эсамбаеве "Я буду танцевать" снял именно азербайджанский режиссер Тофик Тагизаде. В 1980 году в первом чеченском документальном фильме "Горская новелла" одну из главных ролей сыграл известный азербайджанский актер Расим Балаев. Сегодня имеется много подобных культурных примеров, которые могут обсуждать наша общественность и общество. Даже на спортивных соревнованиях борьба между азербайджанцами и чеченцами носит символический характер и наблюдается взаимоуважение. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть, что в этом инциденте в Москве прослеживается след третьих сил, и никаких реальных оснований для этого не было. Мы призываем представителей братского народа правильно оценивать суть этого события, не придавать значения провокационным съемкам посредством интернета. Лучшим ответом на провокации будет развивать имеющиеся между нашими народами дружбу и братство и демонстрировать это", - подчеркнул А.Гусейнли.