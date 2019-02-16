Российский депутат: Инцидент между чеченцами и азербайджанцами в Москве – провокация

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев дал однозначную оценку нашумевшему инциденту между азербайджанцами и чеченцами в Москве. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это провокация со стороны лиц, заинтересованных в замедлении темпов развития дружеских отношений России и Азербайджана.

У Российской Федерации, в состав которой входит Чеченская Республика, отношения с Азербайджаном носят стратегический характер, и дружба между нашими странами крепнет год от года", - подчеркнул Савельев.

Депутат напомнил, что 2018 год стал рекордным по всем показателям - в экономике, политике, культуре: "Достаточно упомянуть только то, что в прошлом году наконец-то был определен статус Каспийского моря, который обсуждался четверть века. Немаловажно и то, что развитие отношений, определяемое лидерами наших государств, полностью поддерживается на горизонтальном уровне, уровне человеческих отношений, и многовековые братские связи России и Азербайджана прирастают именно за счет регионов".

Савельев подчеркнул, что многоуровневые связи Азербайджана и Чечни - одно из самых перспективных направлений развития совместных российско-азербайджанских проектов в экономической сфере: "Несомненно, такое усиление позиций наших стран вызывает недовольство третьих сил. Именно их влиянием мы и обязаны тому, какую огласку получил в СМИ этот эпизод, который, несомненно, требует расследования со стороны правоохранительных органов. Между тем межправительственным структурам предстоит разбираться в том, откуда "растут ноги" такого освещения инцидента в СМИ".