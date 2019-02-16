Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху

16 февраля 2019 21:47

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в субботу встретился со старшим директором Совета национальной безопасности США Фионой Хилл, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего диалога и сотрудничества между США и Азербайджаном.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал чиновника США о последней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что разрешение конфликта обеспечит устойчивое развитие и процветание в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес

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