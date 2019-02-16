Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества
16 февраля 2019 22:51 182
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции безопасности встретился с заместителем премьер-министра Хорватии, министром иностранных и европейских дел Марией Пейчинович, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.
В ходе встречи министры обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и с удовлетворением отметили нынешний уровень двусторонних стратегических отношений.
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, а также сотрудничестве в рамках международных организаций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16 февраля 21:52 821
Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян
16 февраля 21:47 550
Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху
16 февраля 18:05 2 020
Российский депутат: Инцидент между чеченцами и азербайджанцами в Москве – провокация
16 февраля 16:40 376
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета
16 февраля 23:58
Полиция задержала 26 человек на протестах "желтых жилетов" в Париже
16 февраля 23:44
Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана
16 февраля 23:40
В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра
16 февраля 23:32
"Желтые жилеты" во Франции разгромили офис депутата правящей партии
16 февраля 23:21
Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за $5 млн
16 февраля 23:13
Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов
16 февраля 22:10
Россия способна отследить полет к Луне и Марсу
16 февраля 21:55
Алекс Фергюсон станет тренером "Манчестер Юнайтед"
16 февраля 21:52
Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян
16 февраля 21:47
Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху
16 февраля 21:40
Азербайджан достиг рекордного объема морских пассажироперевозок
16 февраля 21:25
В России водителям без гаражей могут запретить покупать машины
16 февраля 21:01
Самир Абасов: "Нефтчи" пошел ва-банк
16 февраля 20:41
На протесты во Франции вышли более 10 тыс. "желтых жилетов"
16 февраля 20:31
Протестующие атаковали канцелярию премьера Албании
16 февраля 20:28
Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд
-
16 Фев. 10:21 7 540
-
16 Фев. 10:54 7 001
-
16 Фев. 15:58 6 584
-
16 Фев. 15:37 5 978
-
16 Фев. 01:50 4 412