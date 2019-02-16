Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции безопасности встретился с заместителем премьер-министра Хорватии, министром иностранных и европейских дел Марией Пейчинович, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи министры обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и с удовлетворением отметили нынешний уровень двусторонних стратегических отношений.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, а также сотрудничестве в рамках международных организаций.