Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества

16 февраля 2019 22:51

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках Мюнхенской конференции безопасности встретился с заместителем премьер-министра Хорватии, министром иностранных и европейских дел Марией Пейчинович, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи министры обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и с удовлетворением отметили нынешний уровень двусторонних стратегических отношений.

Стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в различных областях, а также сотрудничестве в рамках международных организаций.

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