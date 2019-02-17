Азербайджан и Германия удовлетворены уровнем нынешнего сотрудничества - ФОТО

17 февраля 2019 07:36

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником по иностранным делам и политике безопасности Федерального канцлера Германии Яном Хекером, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке существующего между Германией и Азербайджаном сотрудничества, а также было выражено удовлетворение нынешним положением двусторонних связей.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о текущей ситуации в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которая является самым большим препятствием на пути к миру и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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