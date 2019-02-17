Азербайджан и Германия удовлетворены уровнем нынешнего сотрудничества - ФОТО
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с советником по иностранным делам и политике безопасности Федерального канцлера Германии Яном Хекером, сообщает Trend со ссылкой на МИД, передает Day.Az.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по повестке существующего между Германией и Азербайджаном сотрудничества, а также было выражено удовлетворение нынешним положением двусторонних связей.
Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о текущей ситуации в переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которая является самым большим препятствием на пути к миру и безопасности в регионе.
Стороны также обсудили региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества
Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян
Азербайджан и США обсудили переговорный процесс по Карабаху
Российский депутат: Инцидент между чеченцами и азербайджанцами в Москве – провокация
Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета
Полиция задержала 26 человек на протестах "желтых жилетов" в Париже
Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана
В Иране не показали матч "Баварии" из-за арбитра
"Желтые жилеты" во Франции разгромили офис депутата правящей партии
Дженнифер Лопес приобрела шикарный особняк за $5 млн
Азербайджан выплатит компенсации еще 318 наследникам шехидов
-
16 Фев. 10:21 7 630
-
16 Фев. 10:54 7 626
-
16 Фев. 15:58 6 937
-
16 Фев. 15:37 6 229
-
16 Фев. 10:35 3 079