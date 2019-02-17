От имени Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже был дан эхсан - ФОТО

17 февраля 2019 11:37

От имени Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в религиозном комплексе "Имамзаде" в Гяндже был дан эхсан.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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