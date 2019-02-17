Вот, кто пытается рассорить азербайджанцев и чеченцев - ФОТО

Армяне призывают в социальных сетях к обострению инцидента, произошедшего между азербайджанцами и чеченцами в Москве, сообщает Trend.

Армянские пользователи соцсетей призывают соотечественников "по максимуму" извлечь выгоды из данной ситуации.

"Так ребята, вы все конечно в курсе радостного для нас события, я имею ввиду азербайджано-чеченскую заварушку в Москве? Какие перед нами стоят задачи в свете произошедшего? Прежде всего делаем все, чтобы конфликт как можно сильнее разогрелся в социальных сетях, но используем для этого не армянские ники, чтобы никто не посмел упрекнуть нас в нагнетании ситуации. Пишем оскорбительные комментарии от имени двух сторон противостояния. Действовать нужно очень слажено и четко. Мы должны по максимуму извлечь из этой истории. Успехом для нас будет новое столкновение, но в любом случае, наша первоочередная задача - сеять семена ненависти и раздора", - написал в социальной сети пользователь Арман Абовян.

Напомним, 14 февраля у кафе "Неолит" в Москве произошел конфликт со стрельбой. Подоспевшая на место происшествия полиция задержала 18 участников потасовки. Предположительно в драке принимали участие и выходцы из Чечни.

По сообщениям очевидцев, толпа ворвалась в заведение вечером.

Ранее начальник Главного управления МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов на встрече с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглы и представителем МВД Азербайджана генерал-майором полиции Акпером Юсифовым сказал, что ситуация в связи с произошедшими накануне инцидентами между азербайджанцами и чеченцами в Москве, вызвавшими широкий общественный резонанс, находится под полным контролем городских властей и полиции, и будут предприняты все необходимые меры.

На встрече было отмечено, что в интернете распространяется информация о гибели 4-6 человек, что не соответствует действительности и была озвучена убедительная просьба не поддаваться подобным провокациям, имеющим место в социальных сетях и преследующим лишь единственную цель создания атмосферы враждебности и раздора.