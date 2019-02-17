Зелимхан Гусейнов: Призываю представителей азербайджанского и чеченского народов не поддаваться провокациям

Инцидент, произошедший между азербайджанцами и чеченцами в Москве является провокацией, и я призываю представителей азербайджанского и чеченского народов не поддаваться подобным провокациям.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend старший тренер сборной Азербайджана по волной борьбе чеченского происхождения Зелимхан Гусейнов.

"Уважаемые братья, не поддавайтесь подобным провокациям. Потому что подобные действия противоречат все нормам Ислама. Я старший тренер сборной по волной борьбе в Азербайджане. Я призываю каждого к взаимоуважению, терпению и взаимопониманию" - сказал Зелимхан Гусейнов.

Напомним, 14 февраля у кафе "Неолит" в Москве произошел конфликт со стрельбой. Подоспевшая на место происшествия полиция задержала 18 участников потасовки. Предположительно в драке принимали участие и выходцы из Чечни.

По сообщениям очевидцев, толпа ворвалась в заведение вечером.