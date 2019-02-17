Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана: Ничто не нанесет вреда дружбе азербайджанского и чеченского народов

Драка между азербайджанцами и чеченцами в Москве является провокацией.

Об этом, как передает Day.Az, Trend сказал вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов.

Умудов сказал, что инцидент, произошедший в Москве, ни в коем случае не может быть представлен как межнациональный конфликт.

"В последние дни в результате провокации со стороны определенных сил в России произошли неприятные события между нашими соотечественниками и представителями дружеского чеченского народа. Подобные случаи между народами, проживающими в братских и дружеских отношениях на протяжении десятилетий, недопустимы. Сегодня в нашей стране проживает большое количество представителей чеченского народа, старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе, Зелимхан Гусейнов - чеченец по национальности. Мы регулярно участвовали на сборах совместно с чеченскими спортсменами и между нами никогда не было разделения мнений", - сказал Умудов.

По словам вице-президента федерации, во время встречи несколько месяцев назад в Баку Президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым было подчеркнуто, что между азербайджанским и чеченским народами всегда существовали дружеские отношения, в тяжелые дни народы были друг рядом с другом.

"Азербайджан всегда протягивал руку помощи чеченскому народу. Все мы принимаем произошедшее с чувством тревоги и призываем не поддаваться провокации. Уверен, что все в короткое время встанет на свои места, и ничто не нанесет вреда дружбе народов", - добавил Умудов.

Напомним, 14 февраля у кафе "Неолит" в Москве произошел конфликт со стрельбой. Подоспевшая на место происшествия полиция задержала 18 участников потасовки. Предположительно в драке принимали участие и выходцы из Чечни.

По сообщениям очевидцев, толпа ворвалась в заведение вечером.