Закир Гасанов на переговорах с министром ОАЭ - ФОТО

17 февраля 2019 17:10

Находящийся с визитом в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с Государственным министром этой страны по вопросам обороны Мохаммедом Ахмедом Альбаварди Аль Фласи. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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