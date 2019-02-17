Закир Гасанов на переговорах с министром ОАЭ - ФОТО

Находящийся с визитом в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с Государственным министром этой страны по вопросам обороны Мохаммедом Ахмедом Альбаварди Аль Фласи. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.