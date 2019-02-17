Саакашвили послал армян подальше - ФОТО

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прошёл специальный генетический тест в США, чтобы доказать, что он грузин, вопреки различным слухам на родине о его некоренном происхождении.

Как передаёт Day.Az, об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Ни одной капли крови во мне нет негрузинской", - сообщил он.

При этом он тут же добавил, что тест установил, что его происхождение является грузинским на 99%, а на 1% - греческим.

"Нет ни одного пересечения в происхождении с другим населением региона", - заявил бывший лидер Грузии.

Он также отметил, что нарушил вековую традицию предков, женившись на европейке - супругой Саакашвили является голландка Сандра Руловс.

По его словам, те, кто его обвиняют в негрузинском происхождении, "пусть сами теперь пройдут подобный генетический тест".

Отметим, что в годы руководства Саакашвили некоторые представители общественности и политики озвучивали предположения о его армянском происхождении.