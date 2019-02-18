Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии выставки российских художников-авангардистов в Баку - ФОТО

В Центре Гейдара Алиева в Баку состоялось торжественное открытие выставки "До востребования. Коллекции русского авангарда региональных музеев. 1900-1930. Часть III", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытие выставки вызвало большой интерес общественности. В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, деятели культуры и искусства, представители творческой интеллигенции и молодежи, главы дипломатических миссий и зарубежные гости.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров поприветствовал гостей и отметил большое значение представленной экспозиции, организованной Центром Гейдара Алиева в рамках сотрудничества с Еврейским музеем и центром толерантности и Московским музеем современного искусства. Анар Алакбаров выразил глубокую признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой за помощь в реализации проекта.

"В Азербайджане проводится множество значимых мероприятий в области культуры. Отрадно отметить, что Центр Гейдара Алиева является традиционным местом проведения таких мероприятий, как концерты, выставки, конференции, круглые столы, которые получают высокую оценку участников и гостей города. Сегодня будет представлен проект, который мы все очень ждали, и представляем его широкой общественности Азербайджана.

В экспозиции представлено около шестидесяти произведений из уникальных авангардных коллекций, собранных в региональных музеях 17 городов России. Эти работы впервые будут представлены в Азербайджане! Открытие выставки в этом месяце не случайно, потому что 23 февраля исполняется 140 лет со дня рождения Казимира Малевича, проводится множество мероприятий в честь этой знаменательной даты, и Центр Гейдара Алиева особо отмечает это событие", - сказал Анар Алакбаров, выразив искреннюю благодарность президенту Федерации еврейских общин России, основателю и директору Еврейского музея и центра толерантности Александру Бороде и куратору выставки, историку искусства, автору цикла монографий и изданий о русском авангардизме Андрею Сарабьянову за содействие в проведении экспозиции.

Александр Борода отметил, что в экспозиции представлены малоизвестные работы признанных классиков и не столь известных мастеров русского авангарда1900-1930 годов, которые находились в запасниках музеев.

"Еврейский музей и центр толерантности давно и плодотворно сотрудничают с Центром Гейдара Алиева. Мы полностью разделяем как эстетические вкусы Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева, так и идеологические основы и принципы толерантности, взаимоуважения и взаимодействия, объединяющие азербайджанский и еврейский народы. Мы очень уважаем и поддерживаем политику Президента Азербайджана Ильхама Алиева,ту теплоту, с которой он относится к человечному и светлому, уделяя большое внимание вопросам культуры, гуманитарного сотрудничества и образования. Я убежден, что нас ожидают еще совместные проекты, которые принесут много добра и света в Азербайджан и Россию, другие страны мира", - сказал Александр Борода.

Андрей Сарабьянов отметил, что счастлив, что произведения русского авангарда представляются в Баку.

"Было время, когда произведения русского авангарда находились в запасниках музеев и их никто не видел, но ныне эти картины триумфально шествуют по всему миру. Не случайно, что Баку принимает произведения русского авангарда. Еще в 1921 году здесь полгода жил известный поэт, один из крупнейших деятелей русского авангарда Велимир Хлебников, и он оставил нам прекрасные стихи о Баку. Поэтому нынешняя экспозиция - своеобразное продолжение традиций. Многие работы в экспозиции уникальны, а судьбы художников трагичны, они погибли в сталинских лагерях, тюрьмах или во время Второй мировой войны. Здесь представлены даже такие работы, которые в единственном экземпляре остались от этих художников. Экспозиция дает возможность создать общую картину истории развития русского авангарда", - сказал Андрей Сарабьянов и поблагодарил Центр Гейдара Алиева, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву, Еврейский музей и центр толерантности, Московский музей современного искусства за совместную реализацию проекта.

Главная идея проекта - представить хранящиеся в коллекциях региональных музеев России произведения известных, и менее известных художников-авангардистов, а также продемонстрировать основные стили русского искусства первых тридцати лет 20 века. Экспозиция объединяет в себе представленные в 2016 и 2017 годах в Москве экспонаты выставок "До востребования. Часть I" и "До востребования. Часть II" и охватывает период зарождения русского авангардизма в начале 1900-х годов и его регресс в 1930-е годы.

Гости с большим удовольствием посмотрели работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Владимира Татлина, Александры Экстер, Марка Шагала, Виктора Барта, Алексея Грищенко, Алексея Моргунова, Сергея Романовича, Павла Мансурова и многих других, внесших значимый вклад в историю авангардного искусства.

В начале ХХ века в России появилось одно из течений, взявшее начало от модернизма и получившее название "русский авангард". Дословно звучит, как avant - "впереди" и garde - "охрана", но со временем перевод прошел так называемую модернизацию и зазвучал как "передовой отряд". Основной целью художников-авангардистов являлось отрицание традиций и неписаных законов художественного мастерства. Русский авангард - это сочетание русских традиций с некоторыми приемами западноевропейской живописи. В России художники-авангардисты - это те, которые писали в стиле абстракционизма, супрематизма, конструктивизма и кубофутуризма. Для авангардного течения характерны некоторые черты, отличающие его от других направлений: авангардисты приветствуют любые общественные изменения; течению свойственна некая двойственность, например, рационализм и иррациональность; а также свойственны признание, восхищение и преклонение перед научно-техническим прогрессом; новые формы, приемы и средства, не используемые ранее в художественном мире; полное отторжение изобразительного искусства VIII века; отрицание или признание традиций, устоявшихся основ в живописи; эксперименты с формами, цветами и оттенками.

Экспозиция будет представляться в Центре Гейдара Алиева до пятого мая.