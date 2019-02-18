Израильская компания получила миллионный контракт с Азербайджаном

Израильская оборонная компания Aeronautics объявила, что она выиграла многомиллионный контракт с Азербайджаном, передает Day.Az со ссылкой на MIGnews.



Согласно заявлению компании, двухлетний контракт на сумму 13 миллионов долларов предусматривает ремонтные работы дронов Orbiter 1K, проданных клиенту.