ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер и Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Мезем и Джафарли Газахского района. Об этом передает Day.Az.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.