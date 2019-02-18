ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз.
Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селах Беркабер и Айгеовит Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Мезем и Джафарли Газахского района. Об этом передает Day.Az.
Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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