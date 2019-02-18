В России Армению обвинили в покушении на российскую власть

Расследование "Russia Today" о семинаре CampCamp 2018, организованном в Ереване на средства Конгресса США, вызвало резонанс в российском обществе.

Как передает Day.Az со ссылкой на News.am, статью "Russia Today" распространили, в частности, государственные СМИ РФ, с заголовками, "Армения становится центром экспорта революции". В репортаже 6/12 выпуска программы "Время" от 12 февраля российского Первого канала отмечается, что "на днях на американские деньги какая-то организация организовала семинар в Ереване, на котором учила русскую молодежь совершению революции, т.е. организации массовых беспорядков во имя идеалов демократии и свержения власти". В материале события в Армении называются "армянским переворотом". Журналисты сообщают, что "в семинаре участвовали ключевые фигуры революции Никола Пашиняна". В частности, речь идет о Микаэле Золяне.

В тот же день тема продолжается в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", где главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян в подробностях рассказывает о расследовании журналистов о семинаре CampCamp 2018 в Ереване.

В тот же вечер, но уже на российском Первом канале в программе "Время покажет" в центре внимания экспертов статья, опубликованная на сайте "Russia Today", о том, как на территории бывших республик СССР проводят обучающие семинары по цветным революциям. Мероприятия проходят под патронажем организации, финансируемой США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как говорится в статье "Russia Today" "Мода на революцию: как молодежь учат совершать госперевороты на западные деньги", Армения была выбрана местом проведения семинара CampСamp не случайно. После свержения Сержа Саргсяна оппозиционеры всех стран СНГ потянулись в Ереван "за вдохновением для протестов" и изучения опыта армянской "бархатной революции".

Журналисты RT внедрились туда в качестве участников, чтобы послушать, как "организовывают революцию". На семинаре были участники, как из России, так и Кыргызстана, Казахстана и других стран СНГ. Итого 150 человек. В основном, они приехали за счет кураторов из Праги. Один из критериев - возраст от 20 до 40. Речь на семинаре шла и об организации протестов в Санкт-Петербурге.