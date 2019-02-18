Кому прислуживают азербайджанские радикалы? - ПОДРОБНОСТИ

Лошадь, умеющая считать до десяти, - замечательная лошадь, но не замечательный математик" (Сэмюэл Джонсон, английский писатель)

Кто плохо работает, да к тому же еще и прогуливает, того сначала лишают зарплаты, а затем и вовсе увольняют с должности. Такова общепризнанная логика, неукоснительно действующая в рамках взаимоотношений между работодателями и работниками.

То же самое можно сказать и о радикальной азербайджанской оппозиции, в рядах которой действует практически та же логика: плохо себя вели, полностью лишились доверия и народ их "уволил".

Сегодня в Азербайджане жизнь стремительно меняется, растет благосостояние граждан, реализуются все новые и новые экономические и социальные проекты, в Баку и регионах ведутся широкомасштабные строительные работы и благоустройство.

Наглядным примером растущей экономической мощи нашей страны являются новые промышленные и аграрные предприятия, учреждения сферы услуг, построенные небоскребы, мосты, комфортабельные дороги.

По всей стране создаются научные, образовательные, медицинские, спортивные учреждения, что показывает как экономические возможности, так и нацеленность государства на долгосрочное развитие.

Азербайджан завоевал устойчивый имидж страны, которая переживает период интенсивного и самого современного развития. Это - успех государственной политики, направленной на устойчивое развитие.

Все это не могло не вызвать нездоровый ажиотаж у внешних недругов страны, от которых было бы наивно ожидать чего-либо правдивого и справедливого об Азербайджане. Работа, как говорится, у них такая.

Другое дело, азербайджанская радикальная оппозиция, которая по каким-то лишь ей одной известным причинам возомнила себя оппонентом власти. Радикальная оппозиция, претендуя на роль демократической, на самом деле не делала и не делает ничего полезного и продуктивного для страны, чтобы обоснованно противопоставлять себя властям и заслужить хоть какую-то поддержку, не только у заграничных спонсоров, но и у малочисленных рядовых своих членов.

Активные, разве что, в социальных сетях Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли и их малочисленные сторонники из разряда горлопанов-активистов из так называемого "Общественного совета", сегодня вовсю занялись работой над своим имиджем "борцов с несправедливостью", "лидеров демократических сил".

Но все попусту, поскольку никто на память не сможет назвать хотя бы один пункт из их программы по преобразованиям в стране, которая должна быть альтернативой программе властей. Причина одна - этой программы попросту нет.

Не то чтобы каждый, но и сами "лидеры" вряд ли навскидку выдадут хотя бы парочку адекватных конкретных предложений по устройству в стране, поскольку лозунги сводятся только к желанию самим прийти во власть, но не путем выборов. Им кажется, что единственно правильный и логичный вариант для них - это проведение акций протеста, активность в социальных сетях, где они всеми правдами и неправдами должны показать, что в Азербайджане все плохо.

Эти аутсайдеры-политиканы с мегафоном в руках на митингах, на своих страничках в соцсетях каждый раз пытаются списать проблемы своей невостребованности и никчемности на власть.

И все для того, чтобы пробиться во власть, несмотря даже на то, что сами не имеют четкого представления о том, что делать после того, как цель будет достигнута.

Будь у местной оппозиции многочисленный электорат, все их абсурдные заявления еще можно было бы как-то объяснить. Но ведь хорошо известно, что в азербайджанских реалиях радикальная оппозиция представляет собой жалкую кучку отщепенцев, на поддержку общества шансов не имеет и, фактически, мало кому интересна в нашей стране. В информационном поле имена парочки горе-оппонентов власти, их комичные потуги на антиправительственную деятельность изредка освещаются иностранными СМИ, очевидно ангажированными и заинтересованными в дестабилизации Азербайджана.

В Азербайджане уже даже не обращают внимание на этих сомнительных лиц, чья "бурная" деятельность заключается в жалких интригах и абсурдной демагогии и ничего хорошего стране и народу не сулит. Постоянное злословие в адрес властей, истеричное шельмование собственной страны, беспомощные попытки дестабилизировать ситуацию, естественно, в азербайджанском обществе ничего, кроме брезгливости и порицания, не вызывают.

К "верхушке" азербайджанской радикальной оппозиции относиться адекватно действительно нелегко. Эти, с позволения сказать, "выдающиеся" личности заигрались настолько, что, кажется, сами уверовали в собственное надуманное "величие" и "значимость".

Нелепые и абсолютно безосновательные претензии на власть, нескрываемый достаток, на фоне бедности многих ошельмованных ими рядовых сопартийцев, постоянная критика собственной страны, при полном равнодушии к судьбе народа и государства красноречиво характеризуют их аморальную сущность, бескультурье, абсолютную некомпетентность и крайне низкий уровень интеллекта.

Очевидно, что за последние десятилетия Азербайджан из малоизвестной в мире бывшей советской республики превратился в страну, хорошо узнаваемую и уважаемую. Произошло это, вне всякого сомнения, благодаря исключительной роли руководства Азербайджана. Наряду с грандиозными энергетическими и инфраструктурными проектами, этому способствовали культурные и спортивные мероприятия международного масштаба, строительство хорошо известных знаковых объектов, которые послужили прославлению Азербайджана в мире и эффективно усилили его привлекательность как для туризма, так и для проведения крупных международных мероприятий в будущем. Спорить о целесообразности и пользе всех этих дел было бы глупо. Однако, извращенная "логика" радикалов им это не возбраняет.

Оно и понятно. Финансирование радикальной оппозиции производится из-за рубежа с целью формирования и развития протестного движения в Азербайджане. Однако, нашим политическим маргиналам фактически нечем похвастать перед своими хозяевами за бугром. Вот и приходится имитировать политическую борьбу, рапортовать о якобы многолюдных акциях протеста, в общем, морочить голову собственным спонсорам.

Собственно, своей, будто бы "активной деятельностью" эти, с позволения сказать, "оппоненты" власти, лишь выгодно подчеркивают ее очевидное превосходство и фактические заслуги перед народом и государством. На убогом фоне радикальной оппозиции отчетливо проявляется дальновидная и обдуманная политика действующего руководства республики, живая динамика развития страны и ее дальнейшие многообещающие перспективы.

И выбор страны тут вполне очевиден. Как говорится, от добра добра не ищут, а тем более в маргинальном лагере азербайджанской радикальной оппозиции.

Сабухи Иманов