Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового завода “SOCAR Polymer” в Сумгайыте

18 февраля 2019 11:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля принял участие в открытии завода по производству высокоплотного полиэтилена "SOCAR Polymer" в Сумгайыте.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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