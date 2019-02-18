Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового завода “SOCAR Polymer” в Сумгайыте
18 февраля 2019 11:29 1 087
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 февраля принял участие в открытии завода по производству высокоплотного полиэтилена "SOCAR Polymer" в Сумгайыте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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