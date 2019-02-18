Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника Великобритании - ФОТО

18 февраля 2019 13:23

18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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