Президент Ильхам Алиев принял торгового посланника Великобритании - ФОТО
18 февраля 2019 13:23 64
18 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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