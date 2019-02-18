Президент Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте - ФОТО
18 февраля 2019 15:44 978
18 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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