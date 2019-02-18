Идею Пашиняна назвали идиотизмом

"Это идиотизм", - ответил директор дома-музея имени С. Параджанова Завен Саркисян на вопрос корреспондента Panorama.am о том, как он оценивает программу "Твое искусство", согласно которой картины из музеев будут представлены в школах и показаны школьникам, передает Day.Az.

"Это что-то бессмысленное, глупое, только несведущие люди могут говорить такие вещи. Нельзя делать подобное, это бессмысленное дело. Можно читать лекции, демонстрировать репродукции картин, а не показывать картину из музея. Никто не принесет хорошую картину из музея. В этом нет смысла. Несведущие, непонимающие говорят, мол, какая хорошая идея, но говорят об этом люди, которые ничего не понимают в этом деле. К сожалению, сведущих в этом деле людей тоже не спрашивают, стоит ли вообще делать подобное или нет. Конечно, нельзя. Кто будет осуществлять контроль за той или иной картиной. Увезут, покажут, потом вернут, и что с этого?" - отметил он.

З. Саркисян подчеркнул, что никогда не предоставит картину из их музея, поскольку не видит в этом смысла.

В свою очередь, директор Национального музея-института архитектуры имени Александра Таманяна Ануш Тер-Минасян отметила, что категорически против данной инициативы.

"Во-первых, это очень опасно с точки зрения повреждения произведений искусства. Во-вторых, очень дорого, поскольку необходима соответствующая упаковка, вооруженное сопровождение, специализированные автомобили, но зачем, если за небольшие деньги можно купить билет в музей и раздать школьникам. В-третьих, вместо того, чтобы увидеть одну картину, у детей есть возможность посмотреть и другие картины, и скульптуры, и работы декоративно-прикладного искусства, и самое главное - почувствовать, узнать культуру посещения музеев, стать образованным человеком".

По словам А. Тер-Минасян, покупая билеты в музеи детям, будет оказана польза не только детям, но и музеям, большая часть из которых находится в тяжелом финансовом положении.