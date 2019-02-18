Президент Ильхам Алиев: Наша главная цель - увеличить ненефтяной экспорт, открыть новые рабочие места, добиться создания предприятий с современными технологиями
18 февраля 2019 16:16 115
Наша главная цель - увеличить ненефтяной экспорт, открыть новые рабочие места, добиться создания в Азербайджане предприятий с современными технологиями.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом во время открытия завода "SOCAR Polymer" по производству полиэтилена высокой плотности в Сумгайыте.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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