Президент Ильхам Алиев: В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется открытие нескольких предприятий

В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется открытие нескольких предприятий.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом во время открытия завода "SOCAR Polymer" по производству полиэтилена высокой плотности в Сумгайыте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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