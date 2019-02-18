Президент Ильхам Алиев: Все семьи вынужденных переселенцев, проживающие в Сумгайыте, постепенно будут переселены в новые дома
18 февраля 2019 17:25 152
Все семьи вынужденных переселенцев, проживающие в Сумгайыте, постепенно будут переселены в новые дома.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с жителями города на приморском бульваре в рамках поездки в Сумгайыт.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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