В Армении готовятся начать голодовку 100 заключенных

Родственники объявивших голодовку в УИУ "Нубарашен" 18 февраля провели акцию протеста перед зданием Правительства, требуя встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы требуем встречи с Пашиняном или с человеком, который не имеет отношения к прежнему руководству. Они только что пригласили нас внутрь. По непонятным причинам они тянут время. Мы требуем встречи с премьер-министром, чтобы выяснить, поднимали ли господин Марукян и госпожа Зограбян вопрос о замене 1 дня на 1,5 (что укорачивает срок - ред). Это касается тех, кто находился в пенитенциарных учреждениях с 2004 по 2018 годы, условия в которых были хуже фашистских концлагерей", - заявил один из участников протеста.

Другой участник акции отметил, что 100 заключенных собираются начать голодовку, и это будет позором. Участники акции заявили, что будут бороться до тех пор, пока не будет принят законопроект о новом счислении - замене 1 дня на 1,5.

Как ранее сообщалось, двое из пяти человек, которые объявили голодовку в УИУ "Нубарашен", арестованные. Они недовольны ходом уголовного дела. 11 февраля еще один осужденный объявил голодовку. Армен Тер-Саакян и Арам Хачикян, приговоренные к пожизненному заключению в УИУ "Нубарашен", 12 февраля объявили голодовку. Тер-Саакян требует встречи с министром юстиции Артаком Зейналяном, а Хачикян требует возобновить уголовное дело против него.