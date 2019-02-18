Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прошло 27 лет с Ходжалинского геноцида, ставшего составной частью политики агрессии и геноцида, проводимой в течение долгих лет Арменией в отношении Азербайджана, и приведшего к массовому и грубому нарушению международных правовых норм и принципов, прав и свобод человека. Ходжалинский геноцид вошел в историю человечества как большая, кровавая трагедия. Эта трагедия является ещё одним ужасающим примером политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их пособниками против народа Азербайджана.

Так, преступление, совершённое в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992-го года армянскими вооружёнными формированиями совместно с дислоцировавшимся в Ханкенди 366-м мотострелковым полком бывшей советской армии в азербайджанском городе Ходжалы, с точки зрения международного права следует классифицировать именно как геноцид. Многочисленная тяжёлая техника этого полка была внезапно введена в Ходжалы, преступники жестоко уничтожили мирное население, вынужденное в ужасе покинуть город, были полностью разрушены и сожжены жилые дома и социальная инфраструктура.

Во время совершённого 27 лет назад Ходжалинского геноцида были убиты по мотиву национальной ненависти 613 человек, в том числе, 106 женщин, 63 ребёнка, 70 стариков, сотни мирных граждан были тяжело ранены, 1275 человек - взяты в заложники. Во время этой массовой резни были целиком уничтожены восемь семей, 25 детей лишились обоих, 130 детей - одного из родителей. В то же время, многочисленные пленные и заложники были подвергнуты жестоким пыткам. При этом были массово нарушены основные права человека, в первую очередь, право на жизнь.

Эта трагедия ещё раз подтвердила продолжающуюся длительное время целенаправленную политику этнической чистки и геноцида против народа Азербайджана, проводимую армянскими террористами и их пособниками с целью изгнания наших сограждан со своих исторических земель, захвата исконных территорий Азербайджана и создания государства "Великая Армения".

Это массовое истребление людей, совершённое армянскими оккупантами в Ходжалы, является геноцидом и одним из самых тяжких преступлений против человечности. Так, в резолюции 96(1) Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года отмечено, что геноцид, нарушая права группы людей на жизнь, полностью противоречит целям и функциям ООН, общечеловеческим ценностям, и осуждается мировым сообществом.

Признаки преступления геноцида были определены Конвенцией "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", принятой на основе резолюции 260(III) Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Умышленный характер преступных действий с целью массового уничтожения людей по национальному признаку во время Ходжалинского геноцида доказывает их принадлежность к акту геноцида. Во время агрессии против Азербайджана имели место все действия, которые указаны в вышеназванной Конвенции при определении преступления геноцида. К сожалению, несмотря на совершение в течение длительного исторического периода подобных актов геноцида по отношению к азербайджанцам, эти факты, в том числе и Ходжалинский геноцид, не получили политико-правовой оценки со стороны международных организаций, не привлечены к ответственности лица, организовавшие и совершившие это международное преступление. Они до сих пор не наказаны и с этой целью не приняты какие-либо меры.

В результате политики этнической чистки, проводимой Арменией, расширившей совершением Ходжалинского геноцида масштабы военной агрессии и оккупировавшей Нагорный Карабах, а также находящиеся за его пределами Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Джабраильский, Физулинский, Губадлинский и Зангеланский районы, являющиеся неотъемлемой частью нашей страны, 20 процентов земель было оккупировано, 20 тысяч сограждан лишились жизни, более миллиона человек оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, их права были в массовом порядке грубо нарушены. Во время этой оккупации армянские националисты и террористы совершили массовые убийства не только в Ходжалы, но и в сёлах Каркиджахан, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы, Агдабан и в других населённых пунктах.

Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1994-ом году было сделано особое заявление в связи с Ходжалинским геноцидом, в феврале этого же года Парламент Азербайджанской Республики дал политико-правовую оценку Ходжалинской трагедии.

Международное право, в том числе, известные резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года 822, 853, 874 и 884, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 марта 2008 года "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы 1416 и рекомендация 1690, резолюция Европейского парламента по Нагорному Карабаху от 23 октября 2013 года ещё раз подтверждают, что оккупированные Нагорный Карабах и семь прилежащих районов являются неотъемлемой составной частью территории Азербайджана.

Но армянская сторона, как всегда, проявляя неконструктивную позицию, постоянно нарушает режим прекращения огня, создаёт препятствия для установления мира в регионе. Политика геноцида, направленная Арменией против гражданского населения, продолжается до сих пор, приводя к гибели мирных людей, в том числе и детей.

Азербайджанская сторона прилагает постоянные усилия и выступает с инициативами для прекращения продолжающейся около 30 лет оккупации и решения конфликта мирным путём. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев с трибун авторитетных международных организаций, в том числе, Генеральной ассамблеи ООН, неоднократно заявлял о необходимости решения этого конфликта мирным путём в рамках обеспечения территориальной целостности нашей страны, вывода оккупационных сил с захваченных земель Азербайджана, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Эти заявления нашли своё отражение в соответствующих решениях международных организаций, в том числе, в принятом 12 декабря 2018 года Европейским парламентом документе, ещё раз подтвердившем территориальную целостность Азербайджана.

5 февраля 2019 года Президентом Азербайджана было подписано распоряжение "О двадцать седьмой годовщине Ходжалинского геноцида". Как и в прошлые годы, в этом году, с целью доведения до внимания мировой общественности этой трагедии, соответствующим распоряжением утверждён и претворяется в жизнь "План мероприятий по проведению двадцать седьмой годовщины Ходжалинского геноцида".

Важную роль в признании Ходжалинской трагедии, как акта геноцида, имеет осуществляемая при поддержке Фонда Гейдара Алиева во многих странах и городах международная пропагандистская кампания "Справедливость для Ходжалы".

Организация исламского сотрудничества является первой международной организацией, признавшей Армению агрессором, а Ходжалинскую трагедию - геноцидом.

Основываясь на нормах международного права, Ходжалинский геноцид уже признан парламентами Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Судана, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Словении, Джибути и Парагвая.

Соответствующие постановления были приняты и законодательными органами 22 штатов США - Массачусетс, Техас, Нью-Джерси, Мэн, Нью-Мексико, Арканзас, Джорджия, Оклахома, Теннеси, Пенсильвания, Коннектикут, Флорида, Миссисипи, Западная Виргиния, Индиана, Юта, Небраска, Гавайи, Монтана, Аризона, Айдахо и Невада.

Однако, несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН и решения Организации исламского сотрудничества, ПАСЕ, Движения неприсоединения и других международных структур, нагорно-карабахский конфликт по сегодняшний день не нашёл своего решения в рамках норм и принципов международного права, в пределах признанных на международном уровне границ территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

В связи с 27-ой годовщиной Ходжалинского геноцида, с глубокой скорбью о жертвах этой трагедии, о наших шехидах, руководствуясь вышеуказанным, а также нормами и принципами международного права, настоятельно заявляю, что это событие требует разбирательства со стороны специальной международной комиссии, каждое государство, компетентные международные структуры должны признать его актом геноцида, по отношению к совершившим это преступление должны быть применены необходимые меры наказания. Ещё раз призываю все государства и международные организации к консолидации, объединению усилий во имя справедливого признания этого факта геноцида и наказания совершивших его. Безнаказанность лиц, совершивших подобные деяния, противоречит принятым мировым приоритетам, принципам ООН, Целям устойчивого развития.

Ходжалинскому геноциду должна быть дана политико-правовая оценка международными организациями, Армения обязана исполнить решения принятых в связи с конфликтом известных международных документов, территориальная целостность Азербайджана, права наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, должны быть восстановлены, пленные и заложники должны быть освобождены и возвращены в свои родные очаги, преступники, лишившие жизни невинных мирных людей, должны быть представлены к ответу перед справедливым судом и понести наказание", - говорится в заявлении омбудсмена.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 27 лет этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.